Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Кувейт открыл «крупное» месторождение нефти и газа на шельфе

Кувейт объявил об открытии «крупного» месторождения нефти и газа на шельфе, сообщает Bloomberg.Месторождение Аль-Нухида, расположенное к востоку от острова Файлака в этом государстве Персидского залива, имеет первоначальные оценочные запасы около 2,1 млрд баррелей легкой нефти и 5,1 трлн стандартных кубических футов газа, или 3,2 млрд баррелей нефтяного эквивалента, в пластах Манагиш, сообщила государственная компания KOC.

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