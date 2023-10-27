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Путин удивился зарплатам специалистов космической отрасли и пообещал их повысить

Путин удивился зарплатам специалистов космической отрасли и пообещал их повысить

Президент поручил кабмину разработать «космический» нацпроектРоссийский лидер Владимир Путин встретился с учеными и специалистами космической отрасли и признался, что удивлен размеру зарплат в этой сфере.

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