В MIT создали биоразлагаемый материал для замены пластиковых микрогранул

Класс биоразлагаемых материалов, способных заменить пластиковые микрогранулы, которые сейчас используются в косметических и моющих средствах, разработали исследователи Массачусетского технологического института (MIT), 6 декабря сообщает пресс-служба института.
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