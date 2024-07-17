Милош Бикович назвал проекты, в которых никогда не будет участвовать

Артист не лбит деструктивные и слишком политически окрашенные фильмы Известный актер Милош Бикович, звезда фильма «Холоп», в интервью изданию The Voice рассказал о том, какие проекты он принципиально не рассматривает для участия.
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