Путин сменил стратегию с Украиной: операция «Истощение»

На формирование новой политической «дружной российской семьи» решено не жалеть времени «Я считаю, что перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье», — заявил вице-премьер РФ по строительству Марат Хуснуллин, побывав в Запорожье.
На формирование новой политической «дружной российской семьи» решено не жалеть времени «Я считаю, что перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье», — заявил вице-премьер РФ по строительству Марат Хуснуллин, побывав в Запорожье.
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