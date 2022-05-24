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Путин сменил стратегию с Украиной: операция «Истощение»

Путин сменил стратегию с Украиной: операция «Истощение»

На формирование новой политической «дружной российской семьи» решено не жалеть времени «Я считаю, что перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье», — заявил вице-премьер РФ по строительству Марат Хуснуллин, побывав в Запорожье.

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