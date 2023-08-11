Провинция.ру

150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Другов
    Интересно Сколько это стоит????Приговор хозяйке ...
  • Александр Котов
    А есть в России мэры, которые живут на зарплату?Мэр Димитровграда...
  • Виктор Александров
    А пара сотен рублёв не решит проблему? Наверное, рядом с деревом лежит ещё окурок. Обратитесь в управляющую компанию,...Во дворе два меся...

После вмешательства прокуратуры отремонтирована дорога в Волотовском районе

После вмешательства прокуратуры отремонтирована дорога в Волотовском районе

  По информации старшего помощника прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елены Григорьевой, проверка состояния автодороги в Волотовском районе началась после обращения в прокуратуру местного жителя к первому заместителю прокур .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх