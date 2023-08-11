После вмешательства прокуратуры отремонтирована дорога в Волотовском районе

По информации старшего помощника прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елены Григорьевой, проверка состояния автодороги в Волотовском районе началась после обращения в прокуратуру местного жителя к первому заместителю прокур .
По информации старшего помощника прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елены Григорьевой, проверка состояния автодороги в Волотовском районе началась после обращения в прокуратуру местного жителя к первому заместителю прокур .
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