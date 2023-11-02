Пограничная служба Газы выпустит в Египет почти 600 иностранцев 2 ноября

Пограничная служба сектора Газа в ночь на четверг, 2 ноября, опубликовала список, содержащий имена почти 600 человек, которые сегодня смогут выехать через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом.
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