Португалия отказалась выплачивать репарации за рабство

Правительство Португалии отказалось инициировать процесс выплаты репараций за рабство в колониальную эпоху, несмотря на признание президента страны Марселу Ребелу де Соуза ответственности за преступления, совершенные во время колониального владычества.
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