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Новак: работа по защите НПЗ в России за последние месяцы была усилена

В последние месяцы была усилена работа по защите нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России. Об этом 2 сентября сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

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