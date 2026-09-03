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Нижегородская правда

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Минстрой разрабатывает механизм выдачи россиянам бесплатных земельных участков

Минстрой разрабатывает механизм выдачи россиянам бесплатных земельных участков

Минстрой России разрабатывает программу предоставления бесплатных земельных участков гражданам, направленную на поддержку и развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

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