Вячеслав Володин: инициированные Петром Столыпиным реформы были направлены на усиление нашей страны

5 сентября 1911 года (по старому стилю) выстрел террориста унес жизнь Петра Аркадьевича Столыпина. Председатель Совета министров Российской империи с 1906 по 1911 год, выдающийся государственный деятель, реформатор, — он был ЛИЧНОСТЬЮ ОГРОМНОГО МАСШТАБА.