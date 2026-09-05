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Вячеслав Володин: инициированные Петром Столыпиным реформы были направлены на усиление нашей страны

Вячеслав Володин: инициированные Петром Столыпиным реформы были направлены на усиление нашей страны

5 сентября 1911 года (по старому стилю) выстрел террориста унес жизнь Петра Аркадьевича Столыпина. Председатель Совета министров Российской империи с 1906 по 1911 год, выдающийся государственный деятель, реформатор, — он был ЛИЧНОСТЬЮ ОГРОМНОГО МАСШТАБА.

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