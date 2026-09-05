Вячеслав Володин: инициированные Петром Столыпиным реформы были направлены на усиление нашей страны

5 сентября 1911 года (по старому стилю) выстрел террориста унес жизнь Петра Аркадьевича Столыпина. Председатель Совета министров Российской империи с 1906 по 1911 год, выдающийся государственный деятель, реформатор, — он был ЛИЧНОСТЬЮ ОГРОМНОГО МАСШТАБА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эксперт назвал ло...
- А МИД: Россия вышла...
- ЛЛ Володин предложил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым