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В Амурской области полицейские и общественники приняли участие в акции «Предупрежден – значит вооружен!»

В целях профилактики преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий, сотрудники МО МВД России «Тындинский» совместно с представителями Общественного совета при МО приняли участие в акции «Предупрежден – значит вооружен!».

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