Золотые монеты и коллекционные часы: что изъяли у генерал-лейтенанта Кузнецова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере в отношении начальника Главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, суд решил заключить его под стражу.
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