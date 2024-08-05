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Царьград

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В Перми работу трамвайных маршрутов оценили почти в полмиллиарда рублей

В Перми работу трамвайных маршрутов оценили почти в полмиллиарда рублей

Прием заявок на аукцион закончится 15 августа.В Перми пройдет тендер на пассажирские перевозки по шести трамвайным маршрутам с сентября 2024 года по март 2025 года.

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