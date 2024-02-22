Судно снесло часть автомобильного моста в Китае

В результате столкновения судна с мостом в воду упал рейсовый автобус, водителя ищут.<strong>В китайском Гуанчжоу пустой контейнеровоз врезался в опору автомобильного моста через канал, в результате в воду упал рейсовый автобус.
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