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В думе Иркутска наблюдается обострение отношений между депутатскими группами

В думе Иркутска наблюдается обострение отношений между депутатскими группами

Весной 2020 года в Иркутске затих многолетний конфликт, сторонами которого были городская администрация и различные группы депутатов думы областного центра.

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