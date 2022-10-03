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ВСУ попали в "огневой мешок": Русский офицер обрисовал ситуацию с прорывом в ЛНР на этот час

ВСУ попали в "огневой мешок": Русский офицер обрисовал ситуацию с прорывом в ЛНР на этот час

Украинские вооружённые формирования, которые прорвались на территорию ЛНР, попали в "огневой мешок". Офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко указал на ситуацию в этот час - прямо в эти минуты уничтожается нарисованная в Киеве "перемога".

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