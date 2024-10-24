Пленный солдат ВСУ призвал устроить новый Майдан на Украине

В ряды ВСУ мобилизуют всех подряд, независимо от желания воевать, возраста и состояния здоровья. Такая армия небоеспособна, поэтому чем идти на передовую, лучше устроить в стране новый Майдан и свергнуть действующую власть, уверен взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Василий Багрий.