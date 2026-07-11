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Царьград

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Владислав Гриб предложил ввести зимние каникулы с 22 февраля

Владислав Гриб предложил ввести зимние каникулы с 22 февраля

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил организовать для школьников с 1 по 4 класс дополнительные зимние каникулы с 22 февраля по 1 марта, чтобы помочь детям восстановить силы в длинной учебной четверти.

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