Владислав Гриб предложил ввести зимние каникулы с 22 февраля

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил организовать для школьников с 1 по 4 класс дополнительные зимние каникулы с 22 февраля по 1 марта, чтобы помочь детям восстановить силы в длинной учебной четверти.
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