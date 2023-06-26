Петров и Боширов покинули СГА и теперь взялись за Европу

Давеча французские крысы сказали что, поддержат вступление 404 в НАТО Французские крысы То , что Париж прератился в помойку и там миллионы крыс и мигрантов знает уже весь мир - повторяться не буду! Но сопляки решили поиграть во взрослых, женоподобные плаксы, еврогейцы сраные, презираю! Вот на хера я вторым языком французский в альма-матер учил?! У них никаких перспектив! Африку нам слили без сопротивления - практически всухую проиграли! Провал украинского «контрнаступа» привел Францию в неадекватное состояние https://vz.