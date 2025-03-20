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Лента новостей Крыма

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Атака ВСУ на Энгельс и указ Путина об украинцах - главное за день

Атака ВСУ на Энгельс и указ Путина об украинцах - главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Украинцы, которые незаконно находятся на территории Российской Федерации, обязаны выехать из страны – соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

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