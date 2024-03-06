Депутаты предложили повысить маткапитал

В Госдуме предложили повысить маткапитал до миллиона рублей. Как пишет Комсомольская правда, в соответствии с предложенным законопроектом, размер материнского капитала начиная с 1 февраля 2025 года будет составлять 756,7 тыс.
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