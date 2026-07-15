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Происшествия

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Заместитель Председателя СК России провела в Хабаровске оперативное совещание с руководителями следственных управлений ведомства в Дальневосточном федеральном округе

Заместитель Председателя СК России провела в Хабаровске оперативное совещание с руководителями следственных управлений ведомства в Дальневосточном федеральном округе

В Хабаровске под руководством заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации Елены Евгеньевны Леоненко состоялось оперативное совещание, в ходе которого были рассмотрены вопросы состояния законности и организации предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, а также практика расследования уголовных дел о налоговых преступлениях в Дальневосточном федеральном округе.

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