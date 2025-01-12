В Общественной палате РФ призвали ученых и бизнес подключиться к ликвидации последствий разлива мазута

Их участие поможет найти оптимальное и безопасное технологическое решение, считают в ОП Председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию ОП России Елена Шаройкина призвала представителей науки и бизнеса присоединиться к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море, передает ТАСС.
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