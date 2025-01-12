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Петербургский дневник

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В Общественной палате РФ призвали ученых и бизнес подключиться к ликвидации последствий разлива мазута

В Общественной палате РФ призвали ученых и бизнес подключиться к ликвидации последствий разлива мазута

Их участие поможет найти оптимальное и безопасное технологическое решение, считают в ОП Председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию ОП России Елена Шаройкина призвала представителей науки и бизнеса присоединиться к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море, передает ТАСС.

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Комментарии
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Cергей Шапорев
Зашевелились… Праздники закончились… А природа подождет…
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20 час.
Сергей Косторнов
В первую   очередь  нао  привлечь   хозяев   этого   хлама !!!!  Что  то  это  так  тактично   об  этом  молчат  !!!!   Наверное  спускают  на  тормозах !!!!  Страна  должна  знать  не только  своих  героев .  но  и  пидоров....
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15 час.

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