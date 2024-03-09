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Царьград

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В свердловской ГИБДД рассказали, кто пострадал в аварии на Режевском тракте

В свердловской ГИБДД рассказали, кто пострадал в аварии на Режевском тракте

Травмы получили спортсмены, которые ехали в Челябинскую область на соревнования по мотокроссуВ ГИБДД Свердловской области рассказали, кто пострадал рано утром 9 марта в аварии на Режевском тракте при столкновении "Пежо" и "Фиата".

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