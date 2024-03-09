В свердловской ГИБДД рассказали, кто пострадал в аварии на Режевском тракте

Травмы получили спортсмены, которые ехали в Челябинскую область на соревнования по мотокроссуВ ГИБДД Свердловской области рассказали, кто пострадал рано утром 9 марта в аварии на Режевском тракте при столкновении "Пежо" и "Фиата".