Владимир Колокольцев присутствовал на великом освящении Знаменского храма на Петровке

«Сегодня в Москве Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев присутствовал на освящении храма иконы Божией Матери «Знамение» при ГУ МВД России по г.
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