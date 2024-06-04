Пропала собака французский бульдог зовут Тайсон . Окрас рыжий очень доверчивый. Пропал в районе улицы Пугачевской .
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Пропала собака французский бульдог зовут Тайсон . Окрас рыжий очень доверчивый. Пропал в районе улицы Пугачевской .