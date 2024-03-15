Об интимном в открытую: что такое миссионерская поза

О том, что такое секс и как «этим» заниматься, знает сейчас и школьник среднего звена. Телевидение и интернет настолько без ограничений предоставляют широчайшую информацию по теме, что родителям, в принципе, как и школе, на первый взгляд особо уже и делать нечего в плане объяснений и воспитательной ….