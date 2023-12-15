Три человека пострадали в ДТП с междугородней маршруткой в Иркутской области

ГИБДД выясняет обстоятельства аварии с участием междугородней маршрутки.Пресс-служба МВД Иркутской области в своем Telegram-канале сообщила, что авария произошла 14 декабря на 50 километре автодороги Р-258.
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