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Нижегородская правда

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Нижегородец, устроивший смертельное ДТП на Борском мосту, отправится в колонию

Нижегородец, устроивший смертельное ДТП на Борском мосту, отправится в колонию

Суд назначил 11 лет колонии нижегородцу, который насмерть сбил мотоциклиста на Борском мосту летом 2025 года.

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