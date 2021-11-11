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В Казахстане продавали коврики для вытирания обуви с изображением православного храма

В Казахстане продавали коврики для вытирания обуви с изображением православного храма

В Казахстане выставили на продажу коврики для вытирания грязной обуви с изображением православного храма.

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Дмитрий Гурин
Предложение нашим производителям туалетной бумаги: "Нарисуйте герб и флаг Казахстана на Вашей продукции". Пойдет на ура.
Василий Горбатов
Всё повторяется: 1) "несанкционированный отбор" (по-русски - воровство) газа на Украине, молчали - получили анти-Россию. 2) "Бацька" со своей "многовекторностью" и дешёвым газом - пока не получил по соплям, электричество на Украину поставлять не прекратил. "Союзное государство", называется. 3) Наши водители, в приграничных с Казахстаном районах, заправляются в Казахстане НАШИМ бензином, в разы дешевле, чем на территории России. Языковые патрули в городах. Может и этому народу, никогда не имевшему своей государственности, пора многовекторно, по соплям заехать?

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