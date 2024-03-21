Міжнародний Реєстр збитків готується розпочати роботу

Ця подія відбудеться 2 квітня 2024 року. Заяву до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (Реєстр збитків), зможе подати будь-яка постраждала фізична чи юридична особа, а також наша держава, яка теж зазнала суттєвих втрат через російську агресію.
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