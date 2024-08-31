Алаудинов: командир взвода "Ахмата" спас 18 бойцов в Судже и погиб в бою с ВСУ

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что командир взвода спас 18 бойцов в Суджанском районе Курской области при нападении на регион Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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