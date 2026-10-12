Врачи из Хорошево-Мневников познакомились в Японии с передовыми методами эндоскопии

Врачи больницы №67 имени Л.А.Ворохобова побывали в Токио. Заведующая эндоскопическим отделением Инесса Соболева и врач-эндоскопист Андрей Захаров приняли участие во втором международном конгрессе JGES International, организованном Японским обществом гастроинтестинальной эндоскопии.
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