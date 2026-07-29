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Аргументы недели

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Ольга Абрамова назначена врио главы Удмуртии вместо Александра Бречалова

Ольга Абрамова назначена врио главы Удмуртии вместо Александра Бречалова

Владимир Путин подписал указ об отставке главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию.

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