Клава Кока, IOWA и пользователи VK подарят новогоднее чудо детям и пенсионерам

МОСКВА, 22 декабря, ФедералПресс. Екатерина Иванчикова (IOWA), Клава Кока, Тося Чайкина и Артем Waterfork и другие звезды вместе с пользователями VK помогут пожилым людям, детям с заболеваниями печени и людям, перенесшим инсульт.
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