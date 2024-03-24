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Кержаков об атмосфере на игре с «Црвеной Звездой»: «Потрясающая. Напомнила Лигу чемпионов. Спасибо сербам за теплый прием» 

В субботу «Зенит» провел товарищескую игру в Белграде. — Как вам атмосфера на арене «Райко Митич»? — Потрясающая.

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