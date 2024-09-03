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Житель Севастополя признался в передаче ГУР данных о лодках с "Калибрами"

Житель Севастополя признался в передаче ГУР данных о лодках с "Калибрами"

Житель Севастополя передавал украинской разведке данные о подлодках с ракетами "Калибр". Осужденный на 16 лет колонии мужчина сообщил об этом на видео, предоставленном СМИ Центром общественных связей ФСБ.

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