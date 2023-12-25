CS: найден мертвым египетский журналист, обнаруживший виллу тещи Зеленского

В Египте при загадочных обстоятельствах погиб журналист Мохаммед Аль-Алави, сообщает ClearstoryNews. Он расследовал сделку по приобретению тещей президента Украины Владимира Зеленского виллы на побережье Красного моря стоимостью 5 миллионов долларов.