CS: найден мертвым египетский журналист, обнаруживший виллу тещи Зеленского

В Египте при загадочных обстоятельствах погиб журналист Мохаммед Аль-Алави, сообщает ClearstoryNews. Он расследовал сделку по приобретению тещей президента Украины Владимира Зеленского виллы на побережье Красного моря стоимостью 5 миллионов долларов.
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