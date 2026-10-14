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Из-за мощных дождей в Ливии погибли два человека

Из-за мощных дождей в Ливии погибли два человека

Город Триполи затопило из-за мощных ливней. В результате стихийного бедствия погибли два человека, сообщило Reuters .

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