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Первые "крысы" побежали с "корабля" Зеленского: На президента Незалежной ополчились и на Украине, и на Западе

Первые "крысы" побежали с "корабля" Зеленского: На президента Незалежной ополчились и на Украине, и на Западе

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Комментарии
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Николай Артамонов
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7 час.
Рамиль Странник
да это же алкаш и наркуша неужели за рубежом это не видят выгнать его и начать дружбу всем странам но без этого алкаша
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2 час.
Рамиль Странник
ну и морда у него  у моего соседа закоренелога алкоголика митьки вид и лицо намного лучше а этот уже на дне и видимо давно так и хочется въехать ему по харе от имени морчасти кгб ссср  1973  и 1976 Одесса я там служил в эти годы
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2 час.

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