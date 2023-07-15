Первые "крысы" побежали с "корабля" Зеленского: На президента Незалежной ополчились и на Украине, и на Западе

да это же алкаш и наркуша неужели за рубежом это не видят выгнать его и начать дружбу всем странам но без этого алкаша

Рамиль Странник

ну и морда у него у моего соседа закоренелога алкоголика митьки вид и лицо намного лучше а этот уже на дне и видимо давно так и хочется въехать ему по харе от имени морчасти кгб ссср 1973 и 1976 Одесса я там служил в эти годы