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В Японии примирительные призывы Москвы услышали

В Японии примирительные призывы Москвы услышали

После высказываний Президента РФ Владимира Путина на «Валдайском форуме» об отношениях с Японией изучил отклики ведущих СМИ этой страны на откровенные и честные призывы российского лидера «перестать валять дурака» и вернуться к нормальному политическому диалогу, а также восстановить прежний уровень взаимовыгодного торгово-экономического обмена.

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