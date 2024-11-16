В Японии примирительные призывы Москвы услышали

После высказываний Президента РФ Владимира Путина на «Валдайском форуме» об отношениях с Японией изучил отклики ведущих СМИ этой страны на откровенные и честные призывы российского лидера «перестать валять дурака» и вернуться к нормальному политическому диалогу, а также восстановить прежний уровень взаимовыгодного торгово-экономического обмена.