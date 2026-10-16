Один из главных факторов предстоящей зимы — феномен Эль‑Ниньо Предстоящая зима может стать одной из самых непредсказуемых за последние 25 лет: синоптики дают противоречивые прогнозы — от аномального тепла до резких перепадов температур и обильных осадков.