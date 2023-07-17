У России нет иного выхода, кроме того, чтобы применить первой ядерное оружие

Сергей К

А что, предлагаете просто подыхать? Мы можем подойти, под внешним давлением, к черте, после которой Россия будет делать ку-ку... А почему бы не слать упреждающее ку-ку противнику, в таком случае? И почему без ядерной войны и третьей мировой подыхать можно, а с третьей мировой нельзя?