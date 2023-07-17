Вот так сейчас видится будущее России Сергею Караганову Известный политолог, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов считает, что у России нет иного выхода, кроме того, чтобы применить первой ядерное оружие.
У России нет иного выхода, кроме того, чтобы применить первой ядерное оружие
Комментарии
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Сергей К
А что, предлагаете просто подыхать? Мы можем подойти, под внешним давлением, к черте, после которой Россия будет делать ку-ку... А почему бы не слать упреждающее ку-ку противнику, в таком случае? И почему без ядерной войны и третьей мировой подыхать можно, а с третьей мировой нельзя?
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2 час.
СК
Сергей К
Можно не успеть. Негоже в закат - одним... Нужно же успеть захватить заклятых партнеров...
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2 час.
Василий Сталин
Сам ты дурак последний
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1 час.
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