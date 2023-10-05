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Туск рассказал о плане Качиньского по выходу Польши из ЕС

Туск рассказал о плане Качиньского по выходу Польши из ЕС

Польский оппозиционер и бывший глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Ярослав Качиньский, председатель правящей партии «Право и справедливость» (PiS) имеет план по выходу Польши из Европейского союза.

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