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Суд не удовлетворил иск бизнесмена Морозова к Ивлеевой на 10 млн рублей

Суд не удовлетворил иск бизнесмена Морозова к Ивлеевой на 10 млн рублей

Савеловский суд в Москве не удовлетворил исковые требования предпринимателя Александра Морозова о взыскании моральной компенсации в размере 10 млн рублей, блокировке аккаунтов и каналов блогера Насти Ивлеевой в интернете.

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