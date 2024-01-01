Суд не удовлетворил иск бизнесмена Морозова к Ивлеевой на 10 млн рублей

Савеловский суд в Москве не удовлетворил исковые требования предпринимателя Александра Морозова о взыскании моральной компенсации в размере 10 млн рублей, блокировке аккаунтов и каналов блогера Насти Ивлеевой в интернете.
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