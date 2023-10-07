ВВС Израиля ударили по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа

Самолёты ВВС Израиля 7 октября ударили по 21 объекту палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. «За последние несколько часов десятки истребителей ЦАХАЛ нанесли удары по 17 военным объектам и 4 оперативным командным центрам террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.
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