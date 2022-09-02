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В департаменте транспорта Москвы сообщили, что трамваи №6 снова будут работать по выходным с 3 сентября

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 2 сентября, сообщили, что с субботы, 3 сентября, после завершения основных ремонтных работ по выходным восстанавливается движение трамваев №6.

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