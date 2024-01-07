БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"Россия должна выплатить репарации странам Средней Азии": русским в сети предъявили претензии ﻿

"Россия должна выплатить репарации странам Средней Азии": русским в сети предъявили претензии ﻿

Виктор АнисимовПросто неравнодушный человек. (а от дохлого ишака им уши в качестве репараций не надо? а что, мы могём)  Повышение Требований к России в Сети В социальных сетях обсуждается провокационное заявление Гульшат Сыдыковой, которая выдвигает требования к России о выплате репараций странам Средней Азии.

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Комментарии
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Наталья Романенко
проверить расчет и всем выставить претензии и добавить за хамство
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6 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В советские времена только Россия и Белоруссия производили больше чем потребляли. Все остальные республики были на содержании. Например, Грузия потребляла в 4-е раза больше, чем производила. А производила она зелёные мандарины, вино похожее на помои, чай похожий на пыль и &quot;воров в законе&quot;. Актриса Софико Чиаурели однажды с удивлением заявила : Оказывается, за газ и электричество НАДО платить! Их России в малоразвитые республики посылали врачей, учителей, инженеров. Во время развала СССР в Таджикистане убили до 200-т тысяч русских жителей Таджикистана...
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5 час.
Вячеслав Денисов
Эта пропиндосовская прокладка не знает, что такое &quot;геноцид, голодомор и сегрегация&quot; и как пустоголовая мартышка повторяет тезисы, навязанные скакуасовскими пропагандонами по инструкциям из-за океана! Чтобы ознакомиться со значением слов, смысла которых она не понимает, ей надо почитать, например, историю Индии в период колонизации &quot;просвещёнными&quot; англичанами, или историю колонизации &quot;культурными эуропэйцами&quot; американского континента!  Мразь малограмотная!
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3 час.

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