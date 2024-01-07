"Россия должна выплатить репарации странам Средней Азии": русским в сети предъявили претензии ﻿

АЗ

Андрей Зарубкин

В советские времена только Россия и Белоруссия производили больше чем потребляли. Все остальные республики были на содержании. Например, Грузия потребляла в 4-е раза больше, чем производила. А производила она зелёные мандарины, вино похожее на помои, чай похожий на пыль и "воров в законе". Актриса Софико Чиаурели однажды с удивлением заявила : Оказывается, за газ и электричество НАДО платить! Их России в малоразвитые республики посылали врачей, учителей, инженеров. Во время развала СССР в Таджикистане убили до 200-т тысяч русских жителей Таджикистана...