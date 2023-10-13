Россияне предпочитают летать с детьми на Мальдивы и в Таиланд - исследование

Мальдивы и Таиланд стали «семейными» направлениями у россиян - на них самая высокая доля бронирования авиабилетов для детей, в то время как среди стран с наименьшим показателем - Иран, Болгария и Великобритания.
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